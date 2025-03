Felici: “Saranno 9 finali, possiamo fare punti contro chiunque”

"Contro il Monza sarà una gara difficilissima, loro vorranno tornare in corsa per la salvezza. Ci stiamo preparando bene sotto tanti punti di vista", aggiunge l'esterno rossoblù

Mattia Felici, esterno offensivo del Cagliari, ha parlato del rush finale di stagione che vede la squadra rossoblù in piena lotta per mantenere la Serie A anche nella prossima stagione.

“Contro il Monza sarà una gara difficilissima, loro vorranno tornare in corsa per la salvezza. Ci stiamo preparando bene sotto tanti punti di vista, anche sull’aspetto tattico, con l’obiettivo di fare risultato, sempre concentrati sul nostro obiettivo. Avremo molti scontri diretti da qui alla fine, dovremo fare più punti possibili, ma non solo in quelle gare: possiamo conquistare punti importanti in ogni occasione. Saranno nove finali“, dichiara l’ex Feralpisalò.

“Sto bene, sono molto contento per la fiducia che il Mister mi sta dando, ringrazio lui e tutti i compagni che mi stanno aiutando a crescere. Lo scorso anno giocavo in Serie B: quest’anno sono in A, con il Cagliari, è una cosa pazzesca, un sogno“.

