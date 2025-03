Assalto portavalori Toscana: banditi sardi avevano rubato i van a ottobre

Emergono sempre più dettagli di un colpo organizzato a tavolino da mesi. Per ora nessuna traccia dei banditi, ma l'esplosivo usato potrebbe essere lo stesso dell'assalto alla Mondialpol

La preparazione per il colpo al portavalori in Toscana operato dai banditi sardi sarebbe cominciata almeno cinque mesi.

Risale al 31 ottobre scorso infatti il furto dei due furgoni che sono poi stati impiegati per la rapina dal bottino di 4 milioni euro. I due van sono serviti per circoscrivere l’area del colpo, avvenuto in una zona della Variante Aurelia.

Nel corso dell’operazione sono partiti almeno 20 colpi da arma da fuoco, ma fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante uno dei proiettili fosse indirizzato verso uno spettatore che stava riprendendo la scena con un telefono. Attenzione poi anche all’esplosivo utilizzato: secondo i primi rilievi sarebbe simile a quello del colpo alla Mondialpol avvenuto a Sassari il 24 giugno 2024.

Per la fuga invece sono state sfruttate tre auto, una delle quali è stata ritrovata nelle campagne di San Vincenzo. Dei banditi però per il momento non vi è alcuna traccia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it