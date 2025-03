Si fermano tutte: Cagliari, col Monza occasione d’oro

In caso di successo i rossoblù metterebbero una seria ipoteca sulla salvezza, ma occhio a non sottovalutare i moti d'orgoglio dei brianzoli

Partita da non sbagliare per il Cagliari di Davide Nicola che alle 12.30 affronta il Monza nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A.

In aiuto preventivo ai rossoblù sono arrivate le sconfitte e i passi falsi delle inseguitrici: l’Empoli ieri ha pareggiato con il Como, mentre Venezia e Lecce pur combattendo, si sono dovute arrendere davanti a Bologna e Roma.

Insomma, l’incastro perfetto per i rossoblù che in caso di successo potrebbero volare a +6 dal terzultimo posto: certo, non vorrebbe dire “salvezza”, ma si porrebbe una seria ipoteca. Anche perché la settimana prossima arriverà un altro scontro diretto, ovvero quello con l’Empoli.

Dall’altra parte però c’è un Monza che almeno a parole crede ancora nella salvezza. Il ritorno di Nesta in panchina ha ridato un po’ di fiducia all’ambiente, anche se la situazione appare ormai fortemente compromessa.

A questo si aggiunge anche la tensione per l’imminente derby con il Como, in programma la prossima giornata, con la testa di gran parte dei tifosi che è già rivolta a quell’incontro.

Insomma, per il Cagliari profila un’occasione ghiotta per dare un segnale forte alla corsa salvezza. E a spingerlo ci sarà una Unipol Domus tutta esaurita e pronta a mostrare una coreografia speciale in omaggio a Gigi Riva.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it