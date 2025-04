Sardegna, un anno di giunta Todde | Comandini: “Affrontati problemi importanti”

Opinioni divergenti tra maggioranza e minoranza sull’esito di questo primo anno di governo della giunta Todde.

Così risuonano le parole pronunciate da Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi, che si è scagliato contro il governo regionale: “Festeggiare il primo anno con il quarto mese di esercizio provvisorio è la testimonianza della inconcludenza e dell’inadeguatezza della maggioranza e della giunta, che in questo primo anno non ha regalato niente di positivo ai sardi, non ha realizzato nessuna delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale e ha fatto pentire tanti di quelli che li avevano votati”.

A prendere le difese della maggioranza è stato invece il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini che ha fatto il suo punto della situazione: “Un primo anno sicuramente intenso, alcuni tratti anche complicato perché abbiamo affrontato problemi importanti per la nostra isola – ha ricordato – ma sicuramente è un anno in cui abbiamo dimostrato di voler rappresentare la nuova volontà del popolo sardo che è quella di affrontare i temi cercando di convincere e coinvolgere anche la minoranza”.

Tra un dibattito e l’altro però il focus resta sulla finanziaria la cui discussione proseguirà sia oggi che domani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it