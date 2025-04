Il ritrovamento è avvenuto grazie ai carabinieri e ai vigili del fuoco che, allertati da un amico della vittima, sono entrati in casa e hanno scoperto l'uomo riverso sul pavimento

Tragedia a Porto Torres: 65enne trovato in casa privo di vita

Un uomo di 65 anni è stato trovato privo di vita nella propria abitazione a Porto Torres. Il ritrovamento è avvenuto grazie ai carabinieri e ai vigili del fuoco che, allertati da un amico, sono entrati in casa e hanno scoperto l’uomo riverso sul pavimento.

Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

A definire le cause della morte sarà necessario il ricorso all’autopsia. Sul corpo non risultano segni di violenza: secondo quanto emerso, l’uomo viveva da solo e in condizioni di salute precarie.

