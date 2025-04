Paura a Quartu, due ragazze cadono dallo scooter: una è grave

Codice rosso anche per l'altra ragazza anche se, tuttavia, non si trova in pericolo di vita e ha risposto alle domande dei soccorsi

Momenti di paura nella notte a Quartu Sant’Elena quando due ragazze, all’altezza de Is Pontis Paris, sono cadute dalla sella dello scooter su cui viaggiavano.

All’arrivo dei soccorritori una delle due si trovava in stato di incoscienza ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale in codice rosso. Codice rosso anche per l’altra ragazza che, tuttavia, si trovava in stato di coscienza e ha risposto alle domande del personale medico e non si trova in pericolo di vita.

Sul posto è giunta la polizia locale di Quartu Sant’Elena che, dopo aver svolto i rilievi, ha appurato che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

