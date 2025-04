Paura a Cagliari, nel Largo Carlo Felice: auto investe un centauro

Grande spavento questa mattina a Cagliari, lungo Largo Carlo Felice, per uno schianto tra auto e moto dovuto - secondo testimoni - ad una scelta azzardata

Grande spavento questa mattina a Cagliari, lungo Largo Carlo Felice, per uno schianto tra auto e moto dovuto ad una scelta azzardata. Ferito un giovane centauro, trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto è giunta una ambulanza del 118 per le cure al ragazzo, e la polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il conducente dell’auto avrebbe tentato di passare da una corsia all’altra del Largo con una inversione, non avvedendosi che in quel momento stava sopraggiungendo il centauro alla guida di uno scooter.

L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato importante: l’ambulanza è arrivata molto presto ed è stato possibile soccorrere il giovane, le cui ferite non risultano gravi.

