Inter-Cagliari 3-1, le pagelle: Piccoli si impegna, gli altri fanno sparring

Il Cagliari perde 3-1 a San Siro contro l’Inter. I rossoblù fanno da sparring partner ai nerazzurri, senza mai impensierirli davvero, mostrando un atteggiamento rinunciatario fin dall’inizio. Poca cattiveria e padroni di casa che hanno vita facile. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Incolpevole sui gol dell’Inter, poche occasioni di brillare per lui.

Mina 5: Spesso fuori posizione, sembra svegliarsi a inizio ripresa ma poi Bisseck lo batte nel duello aereo del 3-1.

Palomino 5: Sorpreso dall’inserimento in sfondamento di Arnautovic per l’1-0, peggio ancora sul 2-0 firmato Lautaro che gli scappa via.

Zappa 5,5: Anche lui partecipa all’amnesia collettiva del secondo gol. (72′ Obert 6: Ordinaria amministrazione, entra con la partita già nel ghiaccio)

Augello 6: Tiene colpevolmente in gioco Lautaro sul gol del 2-0. Poi pennella un gran cross per il 2-1 di Piccoli.

Zortea 5,5: Gli spunti non mancano a dir la verità, ma è sempre sterile nelle iniziative.

Adopo 5,5: I nerazzurri gli sfrecciano accanto e lui non riesce ad arginarli. Molle.

Makoumbou 5,5: Qualche buona gestione del pallone, ma soffre la maggiore rapidità dell’Inter. (61′ Marin 6: Aumente i giri nel motore del centrocampo, pur senza incidere migliora leggermente la situazione)

Deiola 5,5: Vaga per la mediana e questa volta manca anche della sua proverbiale grinta. Spende il giallo che gli farà saltare la Fiorentina. (72′ Gaetano 6: Fa poco, ma entra in una situazione di gara “morta” e si ritrova a fare aerobica)

Coman 5: Spaesato, errori sia tecnici che nelle scelte. (61′ Luvumbo 5,5: Più attivo di Coman, anche se l’Inter lo marca stretto. Inizia bene ma si spegne presto)

Piccoli 6,5: Spreca una grande occasione a tu per tu con Sommer al 25′. Poi è bravo a sfruttare un buco nerazzurro per accorciare le distanze. (83′ Pavoletti sv)

Nicola 5: Squadra entrata con un atteggiamento rinunciatario, senza cattiveria e con un buon grado di arrendevolezza mostrato dopo il primo gol. La rete di Piccoli, abbastanza casuale, sembrava poter svegliare la squadra. Invece no, anche il secondo tempo è proseguito a tarallucci e vino con i nerazzurri. Sparring partner.

