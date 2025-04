Inter-Cagliari, Nicola: “Piccoli sta crescendo, noi troppo morbidi sui gol”

Il tecnico dei rossoblù ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1. Sulla salvezza però non ha dubbi: "Se giochiamo come oggi ci potremmo divertire"

Il Cagliari è tornato da Milano con una sconfitta per 3-1 per mano dell’Inter ma anche con qualche spunto positivo da cui poter ripartire. Su questo si è soffermato in gran parte il tecnico Davide Nicola che nella conferenza stampa post-gara ha “condannato” solo i primi 20-25 minuti.

“Sotto certi aspetti il primo tempo è andato come programmato, però spesso siamo stati troppo morbidi nella lettura, in particolare sui due gol subiti. Poi abbiamo messo in campo più coraggio, accettando la loro qualità e paradossalmente abbiamo concesso meno” ha affermato il tecnico.

L’allenatore ha poi parlato dell’assenza di Luperto e della prestazione di Piccoli: “Luperto è rimasto fuori per il discorso delle diffide, ci sono giocatori da recuperare a livello di condizione come Coman e Zappa. Piccoli? Ora, però, non deve accontentarsi perché noi dobbiamo raggiungere un obiettivo e lui deve arrivare in doppia cifra”.

Infine, Nicola si è soffermato anche sulla corsa salvezza: “Non faccio tabelle, so che dobbiamo ancora fare punti: molto dipenderà da chi c’è dietro, ognuno fa la sua corsa. Siamo convinti di giocare fino alla fine, se giochiamo come oggi ci potremmo divertire, noi e chi ci guarda”.

