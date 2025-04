Cagliari, cambia la viabilità in via Angioy in vista di Sant’Efisio

A partire dalle 20 di giovedì 17 aprile cambia la viabilità in via G.M. Angioy, nel tratto tra via Roma e via Crispi, per l’avvio dell’allestimento degli spazi in vista della 369^ Festa di Sant’Efisio.

L’ordinanza dirigenziale 854/2025 del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti predispone le modifiche temporanee – previste sino al 6 maggio compreso – per garantire la movimentazione e lo stoccaggio delle transenne indispensabili per lo svolgimento in sicurezza della Festa.

Sono istituiti in particolare: il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20 del 17/04/2025 alle ore 24 del 06/05/2025 ad esclusione degli autorizzati; il divieto di transito veicolare nello stesso periodo, ad esclusione degli autorizzati; la chiusura al transito sul marciapiede lato Palazzo Civico ad esclusione degli autorizzati.

