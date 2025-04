Mercoledì tragico a Silanus: scontro tra auto, muore un 76enne

Ad avere la peggio un 76enne di Silanus, estratto dalle lamiere: i soccorritori hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare

C’è una vittima nello scontro avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 129 “Trasversale Sarda”, in corrispondenza del comune di Silanus, dove tre auto sono venute a contatto in un grave incidente.

Secondo le prime notizie, l’incidente ha coinvolto tre veicoli. Ad avere la peggio un 76enne di Silanus, estratto dalle lamiere: i soccorritori hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. In codice rosso anche un 29enne con diversi traumi mentre risulta illesa la conducente della terza auto.

Le cause sono in corso d’accertamento. Una squadra dei vigili del fuoco sta operando per mettere in sicurezza le vetture e la strada. Sul posto tre ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

