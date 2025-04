Riparte l’Università del Sulcis Iglesiente, Pilurzu: “Grande risultato”

La Finanziaria porta con sé le risorse per il rilancio accademico del Sulcis-Iglesiente. E’ stato infatti approvato un emendamento che conferirà la copertura economica per l’avvio di alcuni master a Iglesias e a Carbonia per il periodo 2025-27.

A darne notizia è stato il consigliere regionale del Pd Alessandro Pilurzu: “Dopo un primo tentativo non andato a buon fine nel 2024, a causa del poco tempo per la progettazione dei percorsi di studio, oggi possiamo finalmente dire che l’Università del Sulcis Iglesiente avrà nuova vita“.

Il polo di Iglesias sarà incentrato sulla rigenerazione e valorizzazione delle aree post industriali e minerarie, mentre il polo di Carbonia sul cinema, audiovisivi e multimedialità.

“Ulteriori Fondi – spiega ancora Pilurzu – sono stati stanziati a favore di Ausi per la programmazione di ulteriori percorsi formativi. Il risultato ottenuto è l’ennesima dimostrazione che fuori dal campanilismo il nostro territorio è più forte e puó raggiungere grandi obbiettivi”.

