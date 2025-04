Boxe, Andrea Aroni è il nuovo campione italiano SuperMedi

Per Aroni è stata l’undicesima vittoria in carriera, questa volta con la conquista della cintura. Grande soddisfazione nel mondo della boxe isolana

Andrea Aroni è il nuovo campione italiano di boxe, categoria SuperMedi. Il pugile sardo ha superato con verdetto unanime dei giudici (97-94, 96-94, 96-94) il detentore Luca di Loreto.

Per Aroni è stata l’undicesima vittoria in carriera, questa volta con la conquista della cintura. Grande soddisfazione da parte del pubblico di casa (il match si è svolto a Porto Torres), e soprattutto del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

“Il tuo successo è figlio di una grandissima passione, di una straordinaria dedizione e di incredibili sacrifici, perciò vale ancora di più, anche come esempio per i più giovani e per chiunque voglia avvicinarsi al pugilato e allo sport in generale”.

