Olbia, dopo 5 giorni nessun esito sulle ricerche dei fratelli dispersi

Le autorità competenti non tralasciano alcuna congettura nelle operazioni di ricerca in mare dei due giovani diportisti olbiesi, Giuseppe e Lorenzo Deiana, di 20 e 24 anni, svaniti nel nulla nelle acque antistanti le coste di Capo Figari, nel Golfo Aranci. La loro scomparsa risale alla mattinata della vigilia pasquale, mentre si trovavano a bordo della loro modesta imbarcazione in vetroresina per una sessione di pesca sportiva.

Per gli inquirenti della procura di Tempio, impegnati da cinque giorni nelle investigazioni, e per la Capitaneria di Porto di Olbia, sussiste anche la possibilità che i due pescatori, a seguito di un eventuale affondamento del loro natante, siano riusciti a raggiungere a nuoto la costa di Capo Figari e abbiano cercato riparo nell’entroterra.

Le attività di ricerca, che nei tre giorni trascorsi hanno visto la partecipazione di un considerevole dispiegamento di mezzi navali e terrestri della Capitaneria, dei vigili del fuoco e di numerosi volontari, continueranno con la medesima intensità anche nella giornata odierna, coinvolgendo svariati team operativi, inclusi mezzi aerei.

