Tagli assistenza domiciliare, sit-in alla sede Inps: presente anche Milia

Il Sindaco di Quartu Graziano Milia ha partecipato stamattina al sit-in promosso da CGIL, AGCI, Confcooperative e Legacoop, davanti alla sede sarda dell’INPS, per esprimere netta contrarietà nei confronti degli stravolgimenti operati dall’istituto previdenziale nell’ambito del bando 2025-2028 del Progetto Home Care Premium – Assistenza domiciliare.

Con riferimento a un’utenza beneficiaria stimata solo in Sardegna in circa 8mila persone, il nuovo bando rischia infatti di compromettere gli interventi più rilevanti, quali l’assistenza domiciliare svolta da operatori socio-sanitari, i servizi di sollievo per i caregiver, l’accesso a strutture extra domiciliari e servizi di trasporto assistito.

“Quando ho saputo dei tagli del nuovo bando sono rimasto incredulo, tanto che ho pensato si trattasse di un errore – ha dichiarato Milia durante il suo intervento -. È logico che chi amministra debba fare delle scelte; anche io in questi giorni sono stato costretto a delle modifiche nel Bilancio di Quartu, ma mai toccherei le risorse per il Sociale, perché per come è strutturata la nostra società, per la difficoltà del tempo in cui viviamo, occorre tenere ben saldo un presidio culturale, di umanità, che ci consenta di avere speranza nel futuro”.

