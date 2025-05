Sollai è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. I suoi legali hanno confermato di voler far cadere le aggravanti, ritenute insussistenti

Omicidio Francesca Deidda: verrà chiesto l’ergastolo per Igor Sollai

Si procederà verso la richiesta d’ergastolo per Igor Sollai, reo confesso del femminicidio della ex moglie Francesca Deidda. Dovrebbe essere questa la richiesta che il pm Marco Cocco farà in Corte d’Assise nel corso della seconda udienza del processo che si terrà domani, mercoledì 7 maggio.

Sollai è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. All’Ansa, i legali hanno confermato di voler far cadere le aggravanti, ritenute insussistenti. Se i giudici dovessero accogliere la tesi, il reo confesso potrebbe ottenere una condanna diversa.

