Mondiali staffette: Kaddari, Patta e Tortu cercano la qualificazione per Tokyo

Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e Filippo Tortu saranno nelle formazioni titolari che domani scenderanno in pista per le batterie dei campionati mondiali di staffette, che si tengono in Cina a Guangzhou.

Il trofeo iridato darà inoltre la possibilità di qualificarsi direttamente per i mondiali di atletica leggera che si terranno il prossimo settembre a Tokyo.

Quest’oggi la Fidal ha reso note le formazioni che scenderanno in pista domani, con gli occhi che sono puntati proprie sulle due staffette 4×100. In quella maschile non ci sarà Marcell Jacobs, ancora alle prese con qualche problema fisico, mentre ci saranno gli altri tre campioni olimpici di Tokyo. Perciò, la formazione sarà la seguente: Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Filippo Tortu.

Per quanto riguarda invece la 4×100 femminile, Dalia Kaddari è stata inserita nella seconda frazione. Di seguito l’ordine: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese.

