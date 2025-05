Nuvole spettacolari a Siliqua, Tidili: “Si tratta della Whale’s mouth”

Temporali intensi si stanno abbattendo su Siliqua, ma a catturare la scena sono state le formazioni nuvolose che si sono ritagliate spazio nel cielo.

Come spiegato attraverso i social dal meteorologo Matteo Tidili, la struttura che in questo momento sta ricoprendo il cielo del paese del Sulcis si chiama “Whale’s mouth“, ovvero “Bocca di balena”.

“Il cielo di Siliqua in questi istanti dove é in atto un intenso temporale a cui sono associate spettacolari formazioni nuvolose. Questa struttura particolarmente vorticosa e turbolenta è nota come whale’s mouth (bocca di balena) e si osserva nella parte posteriore della shelf cloud” ha scritto il meteorologo sui social.

In generale, si tratta di formazioni nuvolose piuttosto rare la cui comparsa è generalmente favorita da un elevato tenore in umidità nel bassi strati. Talvolta bisogna prestare attenzione perché potrebbe essere il preludio di temporali intensi.

