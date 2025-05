Su un rettilineo un’automobile ed un camioncino si sono scontrate, generando serie conseguenze: traffico bloccato e grande lavoro per mettere in sicurezza la strada

Bruttissimo scontro frontale a Olbia: due feriti in ospedale

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nella giornata odierna intorno alle ore 18:00 per un incidente stradale sulla Sp 73 nei pressi del bivio di “Cugnana Verde”.

Per cause da stabilire su un rettilineo un’automobile ed un camioncino si sono scontrate frontalmente. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti.

La squadra VF ha collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto una ambulanza medicalizzata del 118 e i Carabinieri.

Il traffico veicolare è rimasto interrotto per diverso tempo.

