Carbonia, evade dai domiciliari e passeggia in centro: nei guai un 32enne

Il giovane, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati contro la persona, è stato riconosciuto durante un controllo in via Cannas di Sopra

Un 32enne di Carbonia è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia locale, sorpreso in piena violazione delle restrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto al regime di arresti domiciliari ma si aggirava a piedi nei pressi di via Cannas di Sopra, ben lontano da dove avrebbe dovuto scontare la pena.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno riconosciuto il soggetto e lo hanno immediatamente fermato. Alla richiesta di spiegazioni sul motivo della sua presenza fuori dall’abitazione, il 32enne non è stato in grado di fornire alcuna autorizzazione valida. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trovava agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale in corso per reati contro la persona.

Accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito, l’uomo è stato nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it