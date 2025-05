Premio Basile 2025, Spanedda: “Riconoscimento che valorizza l’operato regionale”

La Regione Sardegna riceve la Segnalazione di Eccellenza per un progetto sulla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito della XXIII edizione del Premio Filippo Basile, promosso dall’Associazione Italiana Formatori (AIF).

“Un riconoscimento prestigioso che valorizza l’impegno della Regione Sardegna nella formazione del personale degli enti locali e nella promozione di una cultura amministrativa moderna, competente e orientata all’Europa”, commenta l’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda.

Il progetto premiato, “Young Work and Territory in Sardinia (YWTS)” – 3ª edizione, dal titolo “Finanziamenti diretti per gli Enti Locali della Sardegna: prospettive ed opportunità 2024–2027”, è stato selezionato nella sezione Processi e Progetti Formativi.

Finanziata con 200mila euro stanziati dalla Giunta regionale e attuata grazie alla collaborazione con l’Associazione Focus Europe, l’iniziativa punta a rafforzare le competenze dei dipendenti degli enti locali sardi in materia di finanziamenti europei diretti, attraverso percorsi formativi innovativi e ad alta specializzazione.

