Emilio Lussu, in Consiglio Regionale l’omaggio a 50 anni dalla morte

Il Consiglio regionale ha ospitato questa mattina lo spettacolo “Un anno sull’Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato”: un omaggio a Emilio Lussu, fondatore del Partito Sardo d’Azione, a 50 anni dalla sua scomparsa.

Si è trattato di un reading musicale di e con Pietro Lussu, pianista e nipote del politico-scrittore, Felice Montervino e la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu.

Ad assistere allo spettacolo, gli allievi delle scuole civiche di musica di Iglesias, Monserrato, Sarrabus, Nuoro, Sestu e Cagliari, dell’Ente musicale di Nuoro e dell’Università della Terza Età di Sestu.

“E’ un onore per il Consiglio regionale accogliere uno spettacolo così importante – ha detto il presidente Piero Comandini – una produzione straordinaria che ci dà l’opportunità di ricordare Emilio Lussu, padre della nostra autonomia, a 50 anni dalla morte. Un segno di attenzione da parte della politica per l’arte e per le associazioni culturali che operano in mezzo a mille difficoltà”.

“Nessuno finora aveva pensato di chiedere a Pietro Lussu di lavorare sull’opera di suo nonno – ha detto Paolo Fresu – la produzione di Insulae Lab è nata in modo spontaneo e, al tempo stesso, irrinunciabile. Uno spettacolo in cui l’immortalità dell’opera di Lussu si sposa con la bellezza della musica e l’interpretazione straordinaria di Felice Montervino. La musica non cambia la storia ma può portarla in luoghi nuovi. Luoghi dove dichiarare guerra a tutte le guerre e dire no al fascismo, senza se e senza ma”.

