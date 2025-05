Angelo Binaghi fa arrabbiare Malagò: “Io presidente Coni? Siete matti?”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, non ha alcuna intenzione di diventare il presidente del Coni, la massima espressione dello sport in Italia. Lo ha riferito durante il programma “Un giorno da pecora” su Radiouno, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

“Io presidente del Coni? E cosa ho fatto di male… io sono presidente dello sport più bello che c’è e sono nel momento migliore del tennis italiano. Ma siete matti? Questo Coni poi non è quello che abbiamo vissuto per tutto il resto della nostra vita, non ho fatto nulla di male per meritarmi una cosa del genere…”.

Binaghi intanto si gode l’arrivo in finale agli Internazionali di Roma di Jannik Sinner, alfiere del tennis italiano. D’altro canto però c’è stata la pronta risposta dell’attuale presidente del Coni, Giovanni Malagò. I due sono da tempo in contrasto.

“Le parole di Binaghi sul Coni? Si commentano da sole e qualificano chi le dice. Sono offensive sotto tutti i punti di vista. È un errore cadere a questo livello di stile. Il Coni va difeso, è un ente pubblico, è lo Stato. Mi dispiace perché ci dovrebbero essere altre istituzioni che pubblicamente dovrebbero rimarcare tutto questo”.

