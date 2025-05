Le cause dell'incidente sono in corso d'accertamento: nello scontro sono state coinvolte una un Opel Corsa e un Range Rover Discovery

Schianto in galleria a San Teodoro: feriti due turisti tedeschi

Due turisti di nazionalità tedesca sono rimasti feriti in un grave schianto avvenuto sulla strada statale 131 DCN all’interno della galleria di “li cuponeddi”, in territorio di San Teodoro.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, insieme a due ambulanze del 118, alla polizia stradale e all’Anas.

Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento: nello scontro sono state coinvolte una un Opel Corsa e un Range Rover Discovery. Ad avere la peggio gli occupanti dell’Opel, un uomo e una donna di nazionalità tedesca, che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per maggiori accertamenti.

