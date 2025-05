Cagliari, non accetta campagna referendaria: ambulante contro attivista e carabinieri

Nella tarda mattinata i Carabinieri della Sezione Radiomobile del capoluogo hanno arrestato un venditore ambulante di 74 anni, residente in città, ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri erano intervenuti perché chiamati da un funzionario della Fillea Cgil, impegnato a distribuire i volantini referendari e dare informazioni ai cittadini sulla rampa che conduce all’ingresso del mercato di via Quirra.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri e la denuncia della Cgil, l’ambulante – che si trovava fuori dalla struttura – si è avvicinato all’attivista insultandolo e invitando i passanti a non prendere i volantini.

La situazione è poi degenerata: l’ambulante avrebbe prima spintonato e poi minacciato con una chiave a croce l’attivista. Davanti ai carabinieri, intervenuti a sedare la lite, non ha abbassato i toni, anzi ha tentato con nervosismo di sottrarsi al controllo e all’identificazione.

Pertanto i carabinieri hanno bloccato l’uomo, dichiarandolo in arresto e accompagnandolo in caserma per gli adempimenti di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, il 74enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it