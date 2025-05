Decadenza Todde, FdI torna all’attacco: “Riferisca su inchiesta penale”

“La presidente Alessandra Todde deve riferire al Consiglio regionale su una presunta inchiesta penale nella vicenda che riguarda la sua decadenza”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Piga, torna alla carica in Aula sul caso della decadenza della governatrice sarda.

“Sia chiaro l’aula del consiglio regionale non è un tribunale e noi non siamo un partito che chiede le dimissioni per un avviso di garanzia. Siamo garantisti sempre e non solo quando conviene, tutti devono avere la possibilità di chiarire la loro posizione” specifica Piga. “Ma è bene che la presidente Todde venga in aula a riferire su questa situazione per sgombrare il campo da pettegolezzi, perché sino ad oggi non c’è stata né smentita e né conferma“.

Giovedì prossimo è in programma la seconda udienza del processo davanti al giudice civile del tribunale di Cagliari che dovrebbe emettere la sentenza sul ricorso presentato dalla presidente della Regione. “Quello che ci auguriamo – conclude Piga – è che si faccia chiarezza in modo definitivo. Se si deve andare a votare, si vada a votare. Nel caso in cui questa legislatura dovesse continuare, è importante che incominci realmente perché sino ad ora si è perso soltanto tempo e si è in ritardo su tutti i temi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it