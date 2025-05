Cagliari, viola i domiciliari e pedina l’ex compagna: 47enne arrestato

L’uomo era già ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia: dopo l’ennesima violazione, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere

È finito in carcere un uomo di 47 anni, disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna. I Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

Sebbene fosse autorizzato a uscire solo in rare e brevi occasioni, l’uomo era già stato sorpreso più volte fuori casa. L’episodio più grave è avvenuto il 7 maggio scorso, quando è stato fermato da una pattuglia mentre pedinava la sua ex compagna. La donna, che aveva denunciato in passato diverse aggressioni, è stata soccorsa dai Carabinieri e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. L’uomo è stato nuovamente denunciato a piede libero e la sua condotta è stata immediatamente segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Considerata la pericolosità del soggetto e il rischio concreto di nuove violenze, il giudice ha ritenuto insufficiente la misura dei domiciliari, optando per la custodia cautelare in carcere. Il 47enne è stato rintracciato presso la sua abitazione, dichiarato in arresto e trasferito nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it