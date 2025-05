Nell'abitazione del giovane sono stati trovati strumenti professionali per un valore di 10mila euro

Gonnosfanadiga, furto da 10mila euro in un centro estetico: 18enne in arresto

Identificato e denunciato dai Carabinieri un giovane ritenuto responsabile del furto aggravato compiuto lo scorso 16 aprile all’interno di un salone di bellezza di Gonnosfanadiga. Si tratta di un 18enne disoccupato, residente in paese, già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare dell’attività, si sono sviluppate attraverso l’ascolto di testimoni e l’analisi accurata delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati in diverse zone del centro. I militari, supportati dal personale della Stazione di Guasila, sono riusciti così a ricostruire il percorso effettuato dal giovane la sera del furto e a raccogliere elementi ritenuti solidi per identificarlo come autore del colpo.

Questa mattina è stata eseguita una perquisizione domiciliare, che ha portato al rinvenimento di gran parte della refurtiva. All’interno dell’abitazione del ragazzo sono stati trovati numerosi strumenti professionali per parrucchieri ed estetisti, tra cui rasoi, forbici, smalti, un pos e persino una lima elettrica per unghie.

I Carabinieri hanno anche individuato alcuni capi d’abbigliamento compatibili con quelli indossati dal ladro la notte del furto, oltre a cento euro in monete, presumibilmente prelevati dalla cassa dell’esercizio. Il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 10mila euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e successivamente restituito al legittimo proprietario.

Il 18enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari con l’accusa di furto aggravato.

