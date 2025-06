Il tecnico sta passando alcuni giorni di vacanza a Cagliari, divertendosi. Ma sono in corso riflessioni: martedì incontro chiarificatore con la società per definire (o meno) la prossima stagione

Panchina in bilico, ma Nicola sta bene a Cagliari: relax al Poetto

Giorni di relax per Davide Nicola. Il tecnico rossoblù è rimasto a Cagliari per godersi un po’ di vacanza. Lo ha dimostrato pubblicando una bella foto sui social su una moto d’acqua al largo del Poetto.

Sono giorni di riflessioni. Il Cagliari calcio, rispetto ad altre società di Serie A, si è preso più tempo e calma per decidere chi sarà l’allenatore della prossima stagione.

Certo la panchina scotta. La stagione ha viaggiato tra alti e bassi, e le due parti devono trovare dei punti di contatto per costruire una prossima stagione che sia meno difficile e più competitiva.

Il Cagliari ha iniziato anche a guardarsi attorno. Come spiegato dal 26 maggio da questo giornale, le idee sono quelle di Alberto Gilardino, Paolo Vanoli e in maniera più distaccata Fabio Pisacane. Ma solo ed esclusivamente in caso di rottura.

Dal canto suo, Nicola vorrebbe rimanere in Sardegna. Ma le sirene ci sono e si fanno sentire molto forti. I sondaggi di Pisa, Parma, Palermo, Torino sono lì a dimostrare l’apprezzamento che il tecnico ha raggiunto, anche grazie alla nuova salvezza ottenuta in stagione.

Martedi sarà il giorno dell’incontro, dello scorso, delle idee chiare. Per capire se proseguire il sodalizio iniziato nel luglio di un anno fa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it