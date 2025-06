Veleni sul caso Manuela Murgia: “Nostra madre non ha incontrato Astero”

Aumenta la tensione e aumentano i veleni sul caso che riguarda la morte di Manuela Murgia. In particolare in seguito alle (presunte) dichiarazioni dell’avvocato di Enrico Astero, l’ex fidanzato della 16enne indagato per omicidio.

L’uomo, oggi 54enne, avrebbe riferito all’avvocato di aver incontrato la madre di Manuela. Un incontro che avrebbe portato ad un duro scontro tra le parti.

Sull’indiscrezione, la famiglia Murgia ha voluto fare chiarezza nel corso delle ultime ore.

“Ci troviamo in dovere di smentire categoricamente questo accadimento raccontato dal legale dell’Astero. Nostra madre non ha incontrato l’Astero. Nostra madre è una signora anziana che non può camminare e non potrebbe riconoscere l’indagato non avendolo mai più incontrato in decine di anni. Una falsità che ci fa ulteriormente convincere che le indagini probabilmente stiano andando nella direzione giusta”.

