Sardara, gaffe del sindaco: “Occhio alla ladra”, ma era un medico

Giorgio Zucca, su segnalazione di alcuni cittadini, aveva lanciato l'allarme. Poi ha spiegato l'equivoco sui social: "E' una Dott.ssa in cerca dei suoi gattini scomparsi"

Un equivoco che si è risolto nel giro di qualche ora. Il sindaco di Sardara Giorgio Zucca aveva condiviso sui social la foto di una donna che si aggirava per il paese, a seguito delle segnalazioni di molti cittadini che avevano pensato fosse nomade.

Da qui era partita una sorta di avvertenza a prestare attenzione, ma poi dopo poche ore si è chiarito l’equivoco. Come riferito dallo stesso Zucca infatti, la persona in questione era un medico:

“La foto di una ipotetica nomade, pubblicata stamattina, non è una nomade – ha scritto il sindaco sui social – come molti cittadini avevano segnalato, bensì una Dott.ssa in cerca dei suoi gattini scomparsi, che cercava tutti i giorni con la speranza di ritrovarli. L’enigma è stato risolto”.

