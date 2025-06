Dramma a Dorgali, frontale tra due auto: morto 65enne

Le strade della Sardegna si sono macchiate ancora una volta di sangue. Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, lungo la Sp 38, in prossimità di Dorgali, si è verificato un incidente mortale.

Secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate frontalmente e uno dei conducenti è morto. Si tratta di un uomo di nazionalità tedesca di 65 anni che è deceduto sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, coadiuvati anche dall’elisoccorso ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Insieme a loro sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere delle rispettive auto.

Oltre a loro erano presenti delle persone a bordo delle vetture. La moglie dell’uomo deceduto è stata trasportata in ambulanza a Nuoro, mentre gli altri feriti sono stati portati d’urgenza agli ospedali di Nuoro e Sassari.

Intanto sul posto stanno operando anche 3 Ambulanze e Carabinieri di Siniscola per i rilievi. La strada è chiusa, le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it