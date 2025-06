Sicurezza Cagliari, Serra: “Auspichiamo fatti dopo le parole”

Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, commenta le dichiarazioni del sindaco Zedda sulla grave situazione del centro storico di Cagliari in merito al tema sulla sicurezza.

“Prendiamo atto che il termine sicurezza non è più un tabù. Ora auspichiamo che dalle parole si passi ai fatti con un’azione ampia. Ribadiamo la richiesta al sindaco di proporre un presidio pluri-forze, che veda la Polizia Locale in stretta collaborazione con la Polizia di Stato e i Carabinieri. Auspichiamo risposte concrete anche per una migliore illuminazione e l’impiego di sistemi di video-sorveglianza, mediante l’utilizzo delle risorse già disponibili. Abbiamo già espresso il più sincero sentimento di gratitudine verso le persone in divisa per gli interventi immediati avvenuti nei giorni scorsi ma ora occorre che la politica cittadina non lasci più solo chi presidia le vie di Cagliari”, dichiara Serra.

“Riteniamo necessario un aggiornamento del patto per la sicurezza urbana. Vanno bene le manifestazioni culturali ma la priorità è liberare le piazze e le vie dagli spacciatori, dai delinquenti, da chi usa come toilette gli angoli di edifici pubblici e privati e mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico anche quando i riflettori si spegneranno”.

