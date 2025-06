Dramma a Dolianova, moto si scontra contro furgone: morto un 47enne

Il traffico è attualmente rallentato su un tratto della strada statale 387 “del Gerrei”, a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza del chilometro 21, nel comune di Dolianova.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto un’automobile e un furgone, e purtroppo il centauro di 47 anni di Sant’Andrea Frius ha perso la vita. A causa del violento impatto, il motociclista è stato scaraventato dalla sua moto, finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Sul luogo sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati per ripristinare quanto prima la normale circolazione veicolare. Sul posto è anche arrivato l’elisoccorso che ha preso in carico il ferito per trasportarlo al Brotzu ma il decesso è avvenuto durante il volo verso l’ospedale.

