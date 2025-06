Cagliari, nella notte ruba un monopattino elettrico: 30enne in manette

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Bari sono intervenuti prontamente in via Trentino. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta al 112 da un cittadino, il quale aveva notato un uomo allontanarsi a piedi con un monopattino elettrico, sottratto poco prima in via Campania.

Grazie alla rapidità della segnalazione e all’attività di pattugliamento già in corso nelle vie limitrofe, i militari hanno rintracciato il sospetto mentre stava ancora spingendo il mezzo, cercando evidentemente di dileguarsi senza destare sospetti. L’uomo, un trentenne disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato immediatamente bloccato e identificato.

Il monopattino è risultato essere di proprietà di un giovane residente in città, che non si era ancora accorto del furto. Il mezzo è stato prontamente restituito al legittimo proprietario, mentre l’autore del furto è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, che si terrà con rito direttissimo nella giornata odierna.

