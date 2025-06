Sassari, incidente in galleria: code chilometriche

Non solo la 554 a Cagliari, mattinata complicata anche per gli automobilisti in transito nel Sassarese sulla 131. Un incidente avvenuto all’interno della galleria “Chighizzu” ha causato la temporanea chiusura del tratto in direzione Porto Torres.

La circolazione è rimasta bloccata per circa due ore, fino alla riapertura avvenuta intorno alle 11. Durante l’intervento delle squadre di soccorso, il traffico è stato deviato sulla statale 127, all’altezza di Scala di Giocca, causando rallentamenti e una coda di diversi chilometri.

Secondo le prime informazioni, l’incidente non avrebbe provocato feriti gravi, ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, del personale Anas e delle forze dell’ordine. La situazione è tornata alla normalità nel corso della tarda mattinata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it