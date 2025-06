Weekend rovente in Sardegna: a Ottana si toccheranno 41°

L'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche sottolinea come in varie zone della Sardegna meridionale si arriverà ai 40°. Ottana sarà il comune più caldo d'Europa

Dopo la Sicilia, che ha già sperimentato temperature estreme, questo fine settimana sarà la volta della Sardegna meridionale, dove ampie zone vedranno la colonnina di mercurio toccare i 40 gradi. In particolare, il comune di Ottana, nel Nuorese, si preannuncia come il più caldo d’Europa, con una previsione di 41°C.

Questi dati provengono dall’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che sottolinea come queste anomale temperature di stampo africano a giugno stiano ormai interessando l’intera penisola. Il caldo anomalo si estende fino all’arco alpino, dove a circa 1000 metri di altitudine le temperature massime superano i 25°C.

Un esempio lampante è dato dalle Grandes Murailles, in Valle d’Aosta, a 2566 metri, dove da ben 17 giorni le temperature non scendono sotto lo zero e, da una settimana, le massime superano costantemente gli 11°C. Questa ondata di calore precoce evidenzia un trend preoccupante per la stagione estiva.

