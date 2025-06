Incendio a Cagliari, capannone commerciale in fiamme in viale Monastir

Nella notte, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti tempestivamente in Viale Monastir per domare un incendio scoppiato all’interno del capannone di un’attività commerciale. L’esercizio, specializzato nell’esposizione e vendita di punti luce e materiale elettrico, è stato interessato da fiamme che avrebbero potuto causare danni ben più estesi.

La segnalazione è giunta alla sala operativa del Comando VVF di viale Guglielmo Marconi tramite il NUE 112. Immediatamente, sono state dispiegate sul posto le squadre di pronto intervento del distaccamento cittadino portuale, affiancate da una squadra della sede centrale del Comando. Il dispositivo è stato supportato anche da un’autobotte e un’autoscala, mezzi essenziali per affrontare un rogo di questa portata.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a localizzare, circoscrivere e spegnere le fiamme prima che si propagassero, mettendo in salvo l’intera attività commerciale. Dopo aver completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire le cause probabili che hanno innescato l’incendio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it