Isola in fondo alle graduatorie nazionali. I dati più bassi arrivano dalle prove di matematica: il 70% degli studenti è sotto la sufficienza

Invalsi, in Sardegna dati allarmanti: carenze gravi in Italiano, Matematica e Inglese

Questo pomeriggio a Roma è stato presentato il rapporto Invalsi che purtroppo ha messo in mostra dei numeri non troppo lusinghieri per la Sardegna, anzi decisamente allarmanti.

Si parte dalle prove di italiano: appena il 42% degli studenti raggiungono la sufficienza, un calo di 8 punti rispetto ai dati dello scorso anno. Peggio accade per la matematica, con appena il 30% degli studenti che raggiunge il minimo. Si tratta del peggior dato nazionale, condiviso con l’altra isola, la Sicilia.

Male anche l’inglese con appena il 42% degli studenti che dimostra di avere adeguate competenze nello scritto, percentuale che scende al 34 per l’orale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it