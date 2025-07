Caprile: “Felice che il Cagliari mi abbia riscattato”

Il portiere del Cagliari ha parlato dal ritiro di Ponte di Legno, ringraziando il club per aver investito su di lui e lodando l'approccio del nuovo tecnico Pisacane

Dal ritiro di Ponte di Legno, il portiere Elia Caprile ha fatto il punto sulla preparazione e sulla sua volontà di legarsi al Cagliari.

Il ritiro. “Non vedo l’ora di cominciare la stagione tra i pali rossoblù. Sono felice che la società abbia voluto puntare su di me. Pisacane lo stiamo scoprendo, è preparato, con un occhio di riguardo per i giovani. Desidera che io partecipi al gioco con i piedi, ma anche dando consigli ai compagni dalle retrovie”.

La scelta. “Napoli è stata una bella parentesi, non posso che parlarne bene. Nessuno lì mi hanno spinto ad andare via, la scelta è stata mia. Il Cagliari mi ha accolto ed eccomi qui. Sono felice che il Cagliari abbia fatto uno sforzo importante per riscattarmi”.

