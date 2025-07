Sardegna, prosegue allerta caldo | Codacons: “Si attivi piano sanitario straordinario”

Non si ferma l’allerta per il caldo in Sardegna. Anche in questa settimana si registreranno temperature decisamente elevate in gran parte dell’Isola.

Secondo quanto stimato, dovrebbero arrivare a superare i 40 gradi, motivo per cui la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta.

Allarme lanciato anche dal Codacons che ha chiesto alla Regione un piano straordinario di prevenzione: “Chiediamo l’attivazione immediata di un piano straordinario di prevenzione sanitaria attiva con visite domiciliari da parte dei medici di famiglia, squadre sanitarie mobili, contatti diretti con le persone fragili già censite e l’apertura straordinaria dei presìdi territoriali nei comuni più colpiti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it