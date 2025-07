Giallo a Sassari, donna trovata morta all’interno di un appartamento

Un mistero avvolge Sassari dopo il ritrovamento, nella notte, del cadavere di una donna all’interno di un appartamento situato in via Enrico Costa, nel cuore della città. Le prime informazioni trapelate suggeriscono che la vittima sia una escort di nazionalità straniera.

Le cause del decesso non sono ancora chiare. Il Pubblico Ministero della Procura di Sassari, Ermanno Cattaneo, ha immediatamente aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni per chiarire i contorni della vicenda.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Sassari, che sta lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, mantenendo aperte tutte le piste per far luce su questo tragico evento.

