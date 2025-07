Dermatite nodulare bovina, dalla Regione circa 9 milioni per il settore

La Regione Sardegna sta intensificando il suo supporto al settore zootecnico, duramente colpito dalla diffusione della Dermatite Nodulare Contagiosa. Durante un incontro con gli allevatori a Calangianus, organizzato da Confagricoltura Sardegna e dall’amministrazione comunale, l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gianfranco Satta, ha annunciato un pacchetto di interventi straordinari.

Il piano prevede un investimento di 8,8 milioni di euro da parte della Regione. A queste risorse si aggiungeranno nuove misure volte a garantire risarcimenti equi per l’abbattimento dei capi infetti e l’anticipo delle risorse ministeriali, assicurando così liquidità immediata alle aziende colpite.

Nel dettaglio, 1,5 milioni di euro saranno destinati alle ASL per la gestione dell’emergenza sanitaria e il contenimento della malattia. Ulteriori 2,3 milioni di euro saranno impiegati per indennizzare gli allevatori per l’abbattimento degli animali colpiti, con valutazioni basate su parametri di mercato aggiornati per riconoscere un valore equo. Infine, 5 milioni di euro andranno a Laore Sardegna per sostenere le imprese che hanno subito penalizzazioni a causa del blocco delle movimentazioni degli animali.

L’annuncio dell’assessore Satta rassicura un comparto fondamentale per l’economia sarda, dimostrando l’impegno della Regione a fronteggiare l’emergenza e a sostenere gli allevatori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it