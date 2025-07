Cagliari, altra sconfitta in amichevole: l’Hannover si impone 2-0

Dopo il ko rimediato mercoledì contro il Galatasaray, il Cagliari di Fabio Pisacane incassa un’altra sconfitta nella terza amichevole estiva. A dominare questa volta è stato l’Hannover 96, formazione della 2.Bundesliga, che ha imposto il proprio ritmo per tutti i 90 minuti, superando i rossoblù con un secco 2-0.

Match subito in salita per i sardi, messi in difficoltà dalla maggiore brillantezza atletica e dalla velocità di manovra dei tedeschi, che a onor del vero vantano una preparazione molto più avanzata visto l’imminente inizio del loro campionato. Al 17’, il vantaggio dell’Hannover arriva su calcio di rigore trasformato da Tomiak, episodio che indirizza la partita.

Nella ripresa, nonostante i numerosi cambi operati da Pisacane, il copione non cambia: il Cagliari fatica a costruire gioco e resta spesso schiacciato nella propria metà campo. Il colpo del definitivo ko arriva all’86’: sugli sviluppi di un corner, Neubauer firma il raddoppio e chiude il match.

Per i rossoblù si tratta della seconda sconfitta consecutiva in questo precampionato, ma non ancora un campanello d’allarme viste le gambe ancora imballate dal ritiro estivo. La squadra rientrerà in Sardegna nelle prossime ore. Dopo due giorni di riposo, riprenderanno gli allenamenti ad Asseminello per preparare il debutto casalingo nel “Trofeo Gigi Riva”, in programma sabato 2 agosto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it