Tragedia sulla 125, chi era la vittima: l’Esercito piange Francesco Pintus

Francesco Pintus aveva 47 anni, era originario di Meana Sardo ma viveva da tempo a Quartu Sant’Elena. Caporale maggiore capo dell’Esercito italiano, prestava servizio presso la base militare di Capo San Lorenzo, dove era in forza da circa due anni e dove si era guadagnato la stima e l’affetto di colleghi e superiori.

Giovedì pomeriggio viaggiava lungo la Statale 125 in compagnia di due colleghi, quando all’altezza del bivio per Geremeas è rimasto coinvolto in un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli. Nell’incidente, 9 persone sono rimaste ferite, ma le condizioni di Pintus sono apparse sin da subito le più gravi.

Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici nel tentativo di salvargli la vita. Tuttavia, i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la base militare di Capo San Lorenzo, dove Francesco era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per le sue doti umane.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it