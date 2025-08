Cagliari, detenuto tenta la fuga dall’ospedale e attacca gli agenti con un estintore

Ha cercato di evadere durante un ricovero in ospedale, aggredendo gli agenti con un estintore, ma il tentativo di fuga è stato sventato grazie al rapido e deciso intervento della Polizia Penitenziaria. L’episodio è avvenuto in un nosocomio cittadino di Cagliari, dove l’uomo era ricoverato sotto stretta sorveglianza.

In un momento apparentemente tranquillo, il detenuto ha afferrato un estintore e ha cercato di colpire gli agenti che lo piantonavano, tentando di fuggire. La reazione immediata degli agenti di scorta, supportati dai colleghi impegnati nella sorveglianza di un altro detenuto in una stanza adiacente, ha impedito che la situazione degenerasse. L’uomo è stato fermato prima che riuscisse a lasciare l’edificio.

“Ancora un gravissimo episodio che mette a nudo le criticità del sistema e l’eccezionale professionalità del nostro personale”. Tuona Michele Cireddu, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sardegna. “Gli agenti, fortunatamente, sono riusciti a contenere l’uomo senza che nessuno riportasse lesioni fisiche, neanche il detenuto stesso, che è stato immediatamente visitato dal personale sanitario dell’ospedale. I rinforzi, giunti tempestivamente dall’Istituto di Uta, hanno poi garantito la sicurezza del servizio”.

Cireddu ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro degli agenti penitenziari. “Questo episodio, evidenzia in modo allarmante e inequivocabile le gravissime condizioni in cui sono costretti ad operare i nostri poliziotti. La professionalità e la capacità operativa del personale sono state, ancora una volta, l’unico vero baluardo. La situazione è insostenibile”.

“Con un numero costantemente elevato di detenuti ricoverati in strutture esterne (attualmente siamo a 6), l’istituto di Uta è costretto a sguarnire i propri presidi di sicurezza, esponendo il personale a turni massacranti che stanno mettendo a dura prova la resistenza psicofisica di tutti. Tutto questo si verifica mentre il repartino ospedaliero previsto dalla normativa, e recentemente annunciato come prossimo all’apertura, continua a rimanere una promessa disattesa. Lo slittamento di mesi è inaccettabile e vergognoso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it