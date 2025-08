Cagliari, ecco Kilicsoy: l’attaccante turco sta svolgendo le visite mediche

Il Cagliari si appresta ad accogliere Semih Kilicsoy. L’attaccante classe 2005 è arrivato nella serata di ieri in Italia, a Roma, e questa mattina ha iniziato le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart.

Il giocatore arriva dal Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 12 milioni di euro. Kilicsoy, nonostante la giovane età, si è già messo in mostra con la prima squadra e con la nazionale U21 di cui è capitano, tanto da meritarsi diverse chiamate in Nazionale maggiore dal Ct Vincenzo Montella.

Kilicsoy arriva per arricchire il parco attaccanti a disposizione di mister Pisacane: la sua duttilità nel poter giocare sia come prima punta, ma anche come seconda punta o esterno offensivo sarà una freccia in più nell’arco del tecnico rossoblù.

Intanto il club isolano ufficializza la cessione di Nik Prelec all’Oxford United (Serie B inglese) con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

