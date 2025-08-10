Vasto incendio a Serdiana, elicotteri e Canadair in azione

Sul posto Corpo forestale, Vigili del Fuoco e mezzi speciali: operazioni rese difficili da caldo e raffiche di vento

Un vasto incendio sta interessando le campagne di Serdiana, dove il Corpo forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. A coordinare le attività è il Dos della pattuglia di Dolianova, mentre in campo operano anche il Nucleo Operativo Speciale di Quartu Sant’Elena con tre autobotti, il Corpo Forestale regionale, l’Agenzia Forestas e i Vigili del fuoco francesi.

Data la gravità della situazione, sono stati richiesti anche due Canadair, che stanno effettuando continui lanci d’acqua prelevata dal Margine Rosso. Le fiamme, sospinte dal vento e favorite dalle alte temperature, stanno rendendo complesse le operazioni.

