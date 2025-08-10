Appiccò 7 incendi nelle campagne di Bonorva: in manette un 50enne

Secondo gli investigatori avrebbe appiccato i roghi tra il 2024 e l’estate 2025 con lo stesso metodo

Un 50enne di Bonorva è stato arrestato dal Corpo forestale con l’accusa di essere l’autore di 7 incendi che, tra il 2024 e i primi mesi dell’estate 2025, hanno devastato le campagne del paese, terrorizzando la popolazione e provocando gravi danni a ovili e aziende agricole. Le aree più colpite si trovano nell’altipiano di Santa Lucia e lungo la provinciale 43.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i roghi sarebbero stati appiccati tutti con lo stesso sistema: un fiammifero infilato nel filtro di una sigaretta e poi gettato nella cunetta della strada. Il pubblico ministero Giovanni Porcheddu aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il gip Giuseppe Grotteria ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Manai, disponendo gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini, durate mesi, si sono avvalse di telecamere e rilevazioni satellitari, permettendo di documentare la presenza dell’indagato nelle zone colpite poco prima dello scoppio degli incendi. L’uomo, però, respinge ogni accusa, sostenendo che quei passaggi coincidessero semplicemente con il tragitto quotidiano per recarsi al lavoro.

