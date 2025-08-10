Saviano, il ricordo commosso per Michela Murgia: “Non ho accettato nulla”

Lo scrittore Roberto Saviano, amico intimo di Michela Murgia tanto da far parte della sua famiglia queer, ha dedicato un pensiero all’intellettuale sarda scomparsa due anni fa.

Sui social, Saviano ha diffuso una lunga poesia dedicata all’amica scomparsa nel 2023 a soli 51 anni per una brutta malattia. Ecco il testo:

“Mi avevano assicurato fosse una cura, lo scorrere del tempo.

Che mi avrebbe permesso di accettare di non vederti più,

di considerare ormai inevitabile non avere tue risposte.

Mi avevano garantito che, con il passare dei giorni,

sarebbe persino arrivata l’abitudine alla tua assenza.

Mi hanno truffato.

Non c’è abitudine. Non ho accettato nulla.

Voglio che si apra una porta, ora,

e che — dannazione — tu possa entrare in stanza

come si ritorna da un viaggio,

perché così ancora ti sto vivendo: in attesa”.

Se questo non accade, Michela,

se non torni oggi,

non mi importa il ricordo,

inutili le pagine, mi hanno stancato le commemorazioni.

Ho bisogno del suono dei tuoi passi sulle scale,

di vederti, dell’odore della tua pelle,

della tua voce che risuona nel giardino

che hai goduto per un solo giorno

e che ora ha un meraviglioso bigliardino

che per nessuna ragione puoi ignorare.

Ma se non torni, Michy,

oggi non mi importa di ricordare niente.

Mi abbofferò di gocce, resterò tutto il giorno a letto sedato,

e che schifo, la morte che ti ha portata via.

Amen”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it